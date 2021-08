Vor Dynamo Dresdens Spiel in Rostock: Polizei trennt rivalisierende Fan-Gruppen

Rostock. Zwei Stunden vor dem Ostderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Hansa Rostock und Dynamo Dresden ist es am Samstagabend zu Auseinandersetzungen zwischen Fan-Gruppierungen gekommen. In einem an das Rostocker Ostseestadion angrenzenden Stadtteil sind nach Aussagen einer Polizeisprecherin Fußball-Anhänger aufeinander losgegangen. Polizisten trennten die Streithähne und nahmen Personalien auf. Die Anzahl der Randalierer soll sich „in einem hohen zweistelligen bis dreistelligen Bereich“ bewegen, sagte die Sprecherin.

Anzeige