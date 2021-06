Vor EM-Achtelfinale gegen England: Bundestrainer Löw gewährt DFB-Team freien Tag

Kräftesammeln für den EM-Härtetest im Achtelfinale gegen England: Bundestrainer Joachim Löw gönnt seinen Spielern vor dem brisanten Duell mit dem Erzrivalen einen freien Tag. Es gibt am Freitag in Herzogenaurach kein Training und auch keinerlei Medienaktivitäten, teilte der DFB am Donnerstagabend mit. Die Begegnung der beiden alten Rivalen findet erst am kommenden Dienstag (18 Uhr/ARD und MagentaTV) im Londoner Wembley-Stadion statt - und ist damit die vorletzte Achtelfinal-Partie des Turniers. Anzeige

Die Spieler erhalten nach den Strapazen der Gruppenphase mit drei Partien im Vier-Tages-Rhythmus einen kompletten Tag zur freien Verfügung. Wegen Corona müssen sie aber innerhalb ihrer Blase verbleiben. Die Vorbereitung auf das erste K.o.-Runden-Spiel am Dienstag in London gegen England startet Löw erst am Samstag.

Erst dann werden alle Systeme wieder hochgefahren. Leon Goretzka gab nach seinem Rettungstor samt Herzjubel beim 2:2 gegen Ungarn am Mittwochabend, das für die Achtelfinal-Qualifikation reichte, bereits den Ton vor. "Das sind die Fußballabende, auf die sich die ganze Welt freut. In Wembley gegen England zu spielen, ist was ganz Großartiges. Da freuen wir uns brutal drauf und werden bereit sein", versprach der Bayern-Star. Um neue Kraft zu sammeln, laden die DFB-Stars aber nun ihre eigenen Akkus erstmal wieder auf.





Auch am Freitag keine EM-Spiele

In London wird die DFB-Elf nach dem bewegenden München-Triple erstmals bei diesem Turnier ein Auswärtsspiel haben. Eigene Fans werden wegen der strengen Corona-Reiserestriktionen nach Großbritannien in der klaren Minderheit sein, sie müssen in Großbritannien wohnen, um Karten kaufen zu können.