Vor Ende März geht's nicht los: Das lange Warten auf 3G in Nordsachsens Fußball

Nordsachsen. Der unwiderstehliche Duft von heißem Bockwurst-Wasser durchströmt das Sportlerheim an der Hainicher Aue. Gläser mit Bier und Brause stehen auf den einfachen Tischen. Auf Stühlen mit fest getackerten Kissen sitzen knapp zwei Dutzend Männer in Trainingsanzügen. Fußball- Romantik der alten Schule. Nur die Hauptsache fehlt.

„Wir schaffen das“

Die letzten Punktspiele in Nordsachsen datieren vom 7. November Wochen zurück – und vor Ende März wird es nicht weitergehen. Das ist eine der zentralen Botschaften, die vom Vereinsgespräch des Nordsächsischen Fußballverbandes (NFV) am Montagabend ausgeht. Eine andere lautet: Die Saison soll unter 3G-Regeln wieder aufgenommen werden. Und genau da fällt die Schraubstolle aus dem Gewinde. Die noch bis 6. März gültige Corona-Schutzverordnung erlaubt Training und Spiele für Erwachsene nur via 2G. Insofern plant man hier eine Zukunft, die auf nicht absehbaren Regierungsbeschlüssen fußt.