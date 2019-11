Vor Europa-League-Spiel bei Lazio: Celtic-Fans durch Messerstiche in Rom verletzt

Vor dem Europa-League-Spiel von Celtic Glasgow gegen Lazio Rom sind bei Auseinandersetzungen in Rom laut Medienberichten zwei Celtic-Fans verletzt worden. Vor einem Pub im Zentrum Roms sei es am Mittwochabend zu einem Zusammenstoß zwischen Fans beider Vereine gekommen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag. Die beiden Celtic-Fans wurden durch Messerstiche leicht verletzt.

Für die Partie am Donnerstagabend haben die italienischen Behörden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Die UEFA hatte die Schließung der Nordkurve des Olympiastadions angeordnet, nachdem Lazio-Fans beim EL-Heimspiel gegen Rennes am 3. Oktober den Faschistengruß gezeigt hatten. Trotz der vom Verband eingeleiteten Verfahren und Maßnahmen zeigten Lazio-Fans vor dem Hinspiel gegen Celtic in der Glasgower Innenstadt am 24. Oktober erneut den Hitlergruß.

Lazio-Fans fallen immer wieder negativ auf

Deutsche Legionäre in Italien: Diese Spieler waren in der Serie A aktiv Carsten Jancker, Miroslav Klose und Lothar Matthäus spielten Fußball in Italien. Welche deutschen Profis noch? ©

Anzeige

Im Hinspiel der Europa-League-Gruppenphase in Glasgow hatte Celtic Lazio mit 2:1 geschlagen. In der Tabelle der Gruppe E in der rangieren die von Simone Inzaghi trainierten Römer (3 Punkte) auf dem dritten Platz hinter Celtic Glasgow (7) und dem CFR Cluj (6). Auf Platz vier steht Stade Rennes (1).

#GABFAF-Aktion: Holt Euch Comedian Matze Knop für Eure Klub-Weihnachtsfeier!