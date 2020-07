Vor Europa-League-Spiel gegen Rom: Sevilla-Profi positiv auf Corona getestet

Ein Spieler des FC Sevilla ist nach Angaben des spanischen Klubs am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verein teilte am Mittwoch aber nicht mit, um wen es sich handelt. Der Infizierte zeige keine Symptome, sei in gutem gesundheitlichen Zustand und daheim isoliert. Sport- und Gesundheitsbehörden seien informiert und das Training vorübergehend ausgesetzt, hieß es in der Mitteilung des Tabellen-4. der abgelaufenen Saison in der La Liga weiter.

Rekordsieger Sevilla trifft im Achtelfinale der diesjährigen Europa League am 6. August in Duisburg auf AS Rom. Das Achtelfinale zwischen den beiden Klubs wird in nur einem Spiel entschieden, weil das Hinspiel im März wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr ausgetragen werden konnte. Der kleinere Europapokal-Wettbewerb wird in dieser Saison mit einem Finalturnier in Nordrhein-Westfalen beendet.

Champions League 2020/21: Diese Klubs sind schon für die Gruppenphase qualifiziert Borussia Mönchengladbach (li.) hat es geschafft und auch Bergamo-Legionär Robin Gosens (r.) ist dabei: Insgesamt 24 Mannschaften stehen schon sicher in der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2020/21 – der SPORTBUZZER gibt einen Überblick. ©

Auch Mariano Diaz von Real Madrid positiv auf Corona getestet