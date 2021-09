Vor Gastspiel bei RB Leipzig: Hunderte Brügge-Fans feiern auf dem Marktplatz vor

Wie die Laune der Fans des FC Brügge am Dienstagabend gegen 22:50 Uhr sein wird, war am Nachmittag natürlich nicht abzusehen. Vielleicht auch deshalb nutzten hunderte Anhänger der Belgier die Gelegenheit, feierten vor dem Gastspiel ihres Clubs bei RB Leipzig in der Innenstadt vor.