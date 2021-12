Vor Gastspiel bei RB: Manchester City bezieht Quartier in Leipzig

Leipzig. Die Absperrung war umfangreich, das Empfangskomitee klein. Nur rund zehn Fans drückten sich am Montagabend vor dem Hotel Steigenberger in der Leipziger Innenstadt herum. Dort fuhren gegen 19.30 Uhr Busse vor. Die Entourage von Manchester City war etwa 45 Minuten vorher auf dem Flughafen Leipzig/Halle gelandet, von dort aus direkt ins Herz der Messestadt gefahren, bezog hier im luxuriösen Haus direkt am Markt Quartier. Am Dienstag geht es für die Citzens bei RB in der Champions League am sechsten Gruppenspieltag letztmals um Punkte (18.45 Uhr, DAZN). Anzeige

Mangelndes Interesse der hiesigen Anhängerinnen und Anhänger am Team von Coach Pep Guardiola dürfte nicht der Grund für die spärliche Anwesenheit gewesen sein. Die aktuell in Sachsen geltenden Corona-Regeln sind streng. Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Ohnehin hätte sich das Ausharren bei Temperaturen um die null Grad Celsius nicht gelohnt. Denn die Profis verschwanden nach dem Aussteigen aus den Bussen direkt im Hotel. Keine Chance also auf Autogramme oder ein Selfie.

DURCHKLICKEN: Die Ankunft der Citizens in Leipzig Der amtierende englische Meister Manchester City traf am Abend des 06. Dezember 2021 im Steigenberger in Leipzig ein, bevor es am nächsten Tag in der Champions League gegen RB geht. ©