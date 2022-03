Vor großen Turnieren: So lief Deutschlands Jahresauftakt - Ist ein Trend erkennbar?

Am Samstagabend trifft die DFB-Elf in Sinsheim auf Israel (20.45 Uhr, ZDF). Es ist für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick das erste Länderspiel im WM-Jahr 2022. Das Team versammelte sich am Montag in Frankfurt und nahm auf dem Eintracht-Gelände das Training auf. Mit dabei sind unter anderem DFB-Neuling Anton Stach und Rückkehrer Julian Weigl, der 2017 zuletzt im Aufgebot stand. Anzeige

Trainer Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff gaben den WM-Titel beim Turnier in Katar (21. November bis 18. Dezember) zuletzt als klares Ziel aus. Um mit stabilem Selbstbewusstsein in das Turnierjahr zu gehen, dürfte ein Sieg im Testspiel gegen Israel unabdingbar sein. Gleich im Anschluss steht am Dienstagabend der Klassiker gegen die Niederlande in Amsterdam (20.45 Uhr, ARD) an. Die Partie in der Johan-Cruyff-Arena dürfte der erste echte Gradmesser für die DFB-Auswahl sein.

Für WM-Titel: Verlieren gegen Israel nicht verboten

Ein genauerer Blick auf die ersten Länderspiele der deutschen Mannschaft in Turnierjahren seit 1980 verrät: Will die DFB-Elf wirklich den WM-Titel gewinnen, darf sich das Team am Samstag gegen Israel durchaus eine Niederlage erlauben. 1990 wurde Deutschland trotz einer Niederlage zum Jahresauftakt sogar Weltmeister. Mit Ausnahme des EM-Jahres 2000 (Aus in der Gruppenphase), kam die DFB-Auswahl jedes Mal mindestens ins Halbfinale, wenn das erste Spiel des neuen Jahres verloren ging. Was dafür spricht, dass Deutschland gegen Israel gewinnen sollte: Hansi Flick gewann in seiner Zeit als Co-Trainer unter Joachim Löw zwei von vier ersten Spielen vor großen Turnieren. Sowohl 2008, als auch 2014 erreichte Deutschland daraufhin das Endspiel - und gewann es 2014. 2002 traf die DFB-Auswahl schon einmal zum Jahresauftakt auf Israel. Nachdem es durch ein Eigentor von Oliver Kahn mit 0:1 für Israel in die Halbzeit ging, gewann die deutsche Mannschaft noch deutlich mit 7:1.