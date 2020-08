Vor Halbfinale der Champions League: Das spricht für RB Leipzig - das spricht für PSG

Lissabon. Der Countdown läuft, DAS Spiel in beider Klub-Geschichten rückt sekündlich näher. Doch was spricht am Mittwochabend ab 21 Uhr im Estadio da Luz für RB Leipzig und was für Paris St. Germain? Es geht um Superstars, Anarcho-Dribbler, Qualität, Mentalität und Fußball-Nerds auf der Trainerbank. Wir bringen Licht ins Dunkel.

Unentschieden in der Trainerfrage

Die Trainer: RB Leipzig hat in Julian Nagelsmann den jüngsten Trainer aller Zeiten, der es bis in Halbfinale der Champions League geschafft hat. Doch Vorsicht, der gottbegnadete 33-Jährige ist schon seit seinem 20. Lebensjahr Übungsleiter, ergo ein junger Trainer-Fuchs, der sich nach unglückselig endender Fußballer-Karriere in die neue Aufgabe gekniet und in seinem Kopf nur eines hat: Fußball. Nagelsmann ist ein Wettbewerbsvorteil auf zwei langen Beinen. Problematisch wird die Nummer gegen PSG durch den Umstand, dass sein Gegenüber ähnlich lange Ruten hat und ähnlich tickt ...

Thomas Tuchel, 46, hat Mainz 05 fünf Jahre hintereinander lässig in der Bundesliga gehalten. Mit Kompetenz und Impertinenz. TT verschiebt im Training höchstselbst die Hütchen, ist detailversessen, sucht auch und gerade nach Siegen das Haar in der Suppe. In der Saison 2010/2011 starteten die Mainzer mit sieben Siegen in Serie, ehe sie - turmhoch überlegen - dem HSV 0:1 unterlagen. Die Hamburger waren damals ein real existierender Erstliga-Verein. Tuchel ging in Dortmund durch ein Stahlbad und steht in Paris nach jeder Niederlage zu Disposition. Der Mann ist stressresistent, dürr wie ein Marathoni, scheint von Luft, Fußball und Liebe zu leben.

Nagelsmann gegen Tuchel - die Trainerfrage endet einstweilen unentschieden, mit einem kleinen Vorteil für Nagelsmann.

Für Paris sprechen, oui!, die Superstürmer Kylian Mbappé, 21, und der Sportkamerad Neymar, 28. An guten Tagen sind beide weder mit fairen noch mit unfairen Mitteln zu stoppen. Beide sind höllisch schnell, Anarcho-Dribbler und unmöglich auszurechnen. Das liegt daran, dass Mbappé und Neymar selbst nicht wissen, was sie gleich so alles mit dem Ball anstellen werden.

Für Leipzig spricht, dass sie wissen, was da auf sie zurauscht. Und dass sie Männer in ihren Reihen haben, die wie gemacht sind für Mbappé/Neymar. Da wäre zuvorderst: Dayot Upamecano. Der 21-jährige Franzose steht spätestens seit dem 2:1 gegen Atletico auf allen wichtigen Einkaufslisten, hat und kann alles, was ein Weltklasse-Verteidiger so braucht. Und falls Upa mal ein brasilianischer oder französischer Derwisch durch die Lappen geht, wäre da ja noch Lukas Klostermann. Der Ex-Bochumer, 24, ist auf 30 Metern mindestens so schnell wie Mbappé und Neymar.

Leipziger Plus dank Yussuf Poulsen

Für Leipzig sprechen Ausgangslage und Mentalität. Im mondänen Paris hat man noch nie von Klein-Paris gehört. Ganz Paris träumt von der Liebe und ist überzeugt, dass ihr Team gegen "Wen noch gleich?" gewinnen wird und am Sonntag im Finale steht. Gut möglich, dass die Spieler von Paris St. Germain ähnliches Gedankengut hegen, bei der warnenden Tuchelschen Andacht weghören und sich dann wundern, wie gut und frech diese im Gesamtzusammenhang noch kleinen Leipziger kicken können. Und wie immer gilt: Mentalität schlägt Qualität!

Für Leipzig spricht Yussuf Poulsen. Er ist der einzige Fußballer auf dem Platz, der es von der dritten Liga ins ein Halbfinale der Königsklasse geschafft hat. Der dynamische Däne ist Sinnbild der RB-Philosophie. Kein ernst zu nehmender Club hatte Poulsen anno 2013 auf dem Zettel. Und beim ersten Üben mit RB stoppte der 18-Jährige den Ball weiter als ihn Trainer Alexander Zorniger schießen konnte. Poulsen ist heute dänischer Nationalspieler und Aushängeschild der Roten Bullen. Das furchtlose Mentalitätsmonster wird auf dem Weg zur Unsterblichkeit vorangehen und seine Kollegen mitreißen.

Für Paris spricht, na klar, die Erfahrung. Angel di Maria ist 32, war Titel-Hamster bei Real Madrid und Manchester United, ist der wichtigste Pariser im Maschinenraum Mittelfeld. Selbstzweifel kennt der Mann nur vom Hörensagen. Wobei sich im Kader von RB mittlerweile auch ein paar gut abgehangene Strategen tummeln. Peter Gulacsi, 30, hält vorm Krimi ein Mittagsschläfchen, ist die Ruhe selbst und überträgt selbige auf seine Kollegen. Der letzte Ballverlust von Kevin Kampl, 30, muss Jahre her sein. Und Marcel Sabitzer ist zwar erst 26, aber bereits seit seinem 16. Lebensjahr Profi. Sabitzers Hobby ist Selbstvertrauen.