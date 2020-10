Vor Knaller bei Manchester United: RB Leipzig fliegt ohne Nordi Mukiele nach England

Leipzig. Am Dienstag, um 14 Uhr, besteigt Bundesliga -Tabellenführer RB Leipzig den Jet Richtung Manchester. Anspruchsvolle Mission der Männer von Cheftrainer Julian Nagelsmann und Delegationsleiter Oliver Mintzlaff: Punkten beim englischen Kult-Club Manchester United , oben dran bleiben in Gruppe H der Champions League . RB ist nach dem 2:0-Auftakt gegen Istanbul Basaksehir Erster vor ManU (2:1 in Paris).

Residieren werden die Roten Bullen im Zentrum von Manchester in einem Hotel, das sich selbst als Ikone der Hotellerie und Gastronomie bezeichnet. Die Pressekonferenz findet am Dienstag um 17.45 Uhr im Bauch des legendären Old-Trafford statt, das Abschlusstraining steigt um 18.30 Uhr auf dem heiligen Grün. Der angeschlagene Tyler Adams (Knie-Reizung) steht eher weniger zur Verfügung, dafür ist das Fragezeichen hinter Routinier Kevin Kampl verschwunden. Der Gertenschlanke hatte nach dem 2:1 gegen Hertha über muskuläre Beschwerden geklagt.

Ausfallen werden Nordi Mukiele (Oberschenkel), Konrad Laimer, Lukas Klostermann (beide Knie) und Amadou Haidara (häusliche Quarantäne nach positivem Corona-Befund). Am Vormittag nach dem Spiel wird an- und ausgeschwitzt, ehe es am frühen Donnerstag-Abend zurück nach Leipzig geht. Schon am Sonnabend wartet das nächste Topspiel. Um 18.30 Uhr wird die Partie bei Marco Roses Gladbachern angepfiffen.