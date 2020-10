Vor Manchester-Auftritt: RB Leipzigs Upamecano entwickelt sich zum Welt-Star

Leipzig. Defensiv bereits ein Star, offensiv ein gierig Lernender: Dayot Upamecano von RB Leipzig rückt immer weiter in den Fokus. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich beim 2:1-Erfolg über Hertha BSC kam nicht von ungefähr und für seinen Trainer Julian Nagelsmann alles andere als überraschend. Auch wenn es nach Mai 2018 das erste Tor des bulligen RB-Innenverteidigers war. "Dass er ein überragender Verteidiger ist und dort zu den Top-Spielern in Europa gehört, wissen wir alle. Was ihn beispielsweise von Virgil van Dijk unterscheidet, ist, dass der sieben Saisontore schießt seit mehreren Jahren", vergleicht Nagelsmann die Qualitäten des Niederländers beim FC Liverpool mit denen des Franzosen und ergänzt: "Er trainiert das sehr fleißig".

Upamecano ist für RB enorm wertvoll. Seit seinem Auftritt gegen Atletico Madrid im Champions League-Viertelfinale weiß das nun auch ganz Europa. "Upa", wie er von seinen Teamkollegen gerufen wird, wurde als "Man of the Match", als bester Spieler der Partie gekürt. Und die europäischen Top-Clubs begannen sich noch intensiver als ohnehin schon vorher mit ihm zu beschäftigen. Selbst in seinem Heimatland, in dem es von überragenden Abwehrspielern wimmelt und Upamecano deshalb immer etwas unter dem Radar schwebte, wurde man hellhörig. Auswahltrainer Didier Deschamps berief ihn im September ins Aufgebot der Équipe Tricolore, wo er in seinem zweiten Einsatz gegen Kroatien sogar sein erstes Länderspieltor markierte.

DURCHKLICKEN: Dayot Upamecano bei RB Leipzig 2017 Januar: Upamecano aktiv im Spiel (@GEPA Pictures) ©

Der aus einfachen Verhältnissen stammende 21-Jährige gilt im privaten Leben als ruhig und geerdet. Auf dem Platz aber möchte man das 1,86 Meter große und 90 Kilogramm schwere Kraftpaket lieber nicht als Gegenspieler haben. Upamecano ist enorm antrittsstark, kompromisslos in den Zweikämpfen, beim Grätschen immer an der Grenze des Erlaubten, selten jedoch unfair. Technisch hat er sich seit seinem Wechsel von RB Salzburg nach Leipzig in der Winterpause der Saison 2016/2017 enorm weiterentwickelt. "Wir sind sehr happy mit Upa, und er ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft, auch in diesem Jahr wieder ein Leistungsträger", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche.

42 Millionen Euro taxierte Ausstiegsklausel

Und nun gelingen ihm auch noch Tore. "Upa ist sehr gierig drauf, hatte auch in den vergangenen Spielen immer mal wieder Chancen", sagt Nagelsmann und erzählt, was ihm noch fehlt. Das richtige Timing beim Kopfball im gegnerischen Strafraum beispielsweise. "Wenn er als Innenverteidiger so fünf, sechs Tore macht pro Saison, wird er noch wertvoller als er eh schon ist", fasst Nagelsmann zusammen.