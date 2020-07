Vor NBA-Finalturnier in Disney World: Houston-Star Russell Westbrook mit Corona infiziert

Basketball-Star Russell Westbrook vom NBA-Klub Houston Rockets hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Via Twitter teilte der 31-Jährige am Montag mit, dass er vor der Abreise seiner Mannschaft nach Orlando positiv getestet worden sei. In Florida will die nordamerikanische Basketball-Profiliga ihre wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison vom 30. Juli an in einem geschlossenen System im Freizeitpark Disney World ohne Kontakt zur Außenwelt fortsetzen. Alle Beteiligten unterziehen sich dabei regelmäßigen Corona-Tests.

„Ich fühle mich derzeit gut, bin in Quarantäne und freue mich darauf, mich meinen Teamkollegen wieder anzuschließen, wenn ich wieder entlastet bin“, schrieb Westbrook. In seiner Nachricht mahnte er an, den Virus ernstzunehmen. Ende Juni waren bereits Malcolm Brogdon von den Indiana Pacers sowie Jabari Parker und Alex Len von den Sacramento Kings positiv getestet worden.

