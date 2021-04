Vor PSG-Duell gegen Bayern: Flick lässt Streit mit Salihamidzic hinter sich – "Es geht um den Klub"

Nächster Burgfrieden beim FC Bayern München ? Nachdem der Konflikt zwischen Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt wieder aufgeflammt war, hat sich Flick vor dem Champions-League-Rückspiel im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain über das Thema deutlich geäußert – und den Verein in den Vordergrund gestellt. "Es geht nicht um Brazzo oder mich. Es geht um den Klub", sprach der Coach Klartext und ließ dabei auf ein baldiges Ende des Streits hoffen. "Wir haben natürlich die ein oder andere Unstimmigkeit gehabt", gab der Triple-Trainer der Vorsaison zu, relativierte jedoch: "Er macht seinen Job, ich mache meinen Job. Wir konzentrieren uns auf das, was für den Verein wichtig ist. Da wird immer zu viel hineininterpretiert."

Und das sei eben eine erfolgreiche Saison – und nicht der Zoff der beiden Bayern-Verantwortlichen. "Wir haben eine große Aufgaben, wollen noch zwei Titel holen", machte Flick deutlich. Die Münchner Chefetage versuchte vor dem Champions-League-Rückspiel in Paris, den Konflikt zu relativieren. "Die müssen auch kein Liebespaar sein, wichtig ist, dass sie professionell zusammenarbeiten und für den Erfolg des FC Bayern München" , sagte Präsident Herbert Hainer bei Sky. Er gehe "fest" davon aus, dass Flick seinen bis 2023 laufenden Vertrag erfüllt – unter Salihamidzic als Sportvorstand. Zuletzt berichtete die Bild über ein Flick-Treffen mit Oliver Kahn, in dem der als Bundestrainer-Nachfolger von Joachim Löw seine Zukunftspläne erläutern soll.

Bereits seit Wochen liegen sich Flick und Salihamidzic öffentlich in den Haaren. Im Kern geht es um Kompetenzgerangel, der Trainer soll auf Mitspracherecht bei Personalentscheidungen pochen, die der Sportchef allein in seinem Ressort verortet. Am vergangenen Mittwoch gab es nach einem zwischenzeitlichen Burgfrieden rund um den Fall Jerome Boateng die nächste Runde um Dauer-Konflikt. Wenige Minuten vor dem PSG-Spiel gab Hasan Salihamidzic gegenüber Sky bekannt, dass der auslaufende Vertrag des Weltmeisters nicht verlängert wird. Flick, der sich für eine Verlängerung mit dem 32-Jährigen ausgesprochen hatte, reagierte darauf nach Abpfiff kryptisch

Jetzt das neue Zusammenraufen zwischen Flick und Salihamidzic? Wenn es nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gehen würde, würde er als Bayern-Verantwortlicher lieber Flick als Salihamidzic behalten. So hätten sich nicht nur zahlreiche Führungsspieler wie Manuel Neuer und Robert Lewandowski öffentlich zum Triple-Trainer Flick, der dem FCB laut dem Experten "wieder die Spiel-DNA zurückgegeben" habe, bekannt, sondern mit dem Coach seien auch "Freude, Attraktivität und maximaler Erfolg" beim FCB zurückgekehrt, schrieb er am Dienstag in seiner Sky-Kolumne. Matthäus' Fazit: "Darum bin ich der Meinung, dass Hansi für den Gesamterfolg dieses Klubs wichtiger ist, als Brazzo. Und wenn beide nicht mehr miteinander können, würde ich an Bayerns Stelle Flick behalten."