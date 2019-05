Für Relegation: Wehen Wiesbaden stellt Ingolstadt-Leihgabe Diawusie frei

Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den vom Relegationsgegner FC Ingolstadt bis zum Saisonende ausgeliehenen Agyemang Diawusie für die beiden Spiele um den Zweitliga-Aufstieg freigestellt. „Das war eine extrem schwere Entscheidung und ist uns alles andere als leicht gefallen, weil wir damit auf einen sehr guten Fußballer verzichten und Agy ein guter Junge ist“, sagte Wehen Wiesbadens Sportdirektor Christian Hock am Mittwoch. „Aber in der Situation, wie sie sich vertraglich bei ihm darstellt, müssen wir ihn auch schützen. Das ist für uns leider alternativlos.“

Stürmer spielt seit dem Winter wieder für Wehen

Der 21 Jahre alte Stürmer war im Sommer 2018 vom SVWW nach Ingolstadt gewechselt, von wo ihn die Hessen im Winter auf Leihbasis zurückholten. In der Rückrunde absolvierte Diawusie 14 Spiele für den Drittligisten, der die Ingolstädter am Freitag (18.15 Uhr) zum Relegationshinspiel empfängt. Das Rückspiel findet am 28. Mai beim Zweitligisten statt.