Vor Riesenaufgabe Paris: RB Leipzig "nicht das Beste der letzten Jahre", aber mit Nkunku als Gefahr

Paris. Am 18. August 2020 begingen die Roten Bullen das größte Ereignis der Club-Historie. Oder war es doch nur das zweitgrößte? Die Gelehrten streiten sich, ob der RB-Triumph unterm Lotter Autobahnkreuz vom 2. Juni 2013 historisch gesehen höher zu bewerten ist als die Halbfinal-Teilnahme in der Champions League. Vor 14 Monaten in Lissabon. Pandemie-bedingt ohne Zuschauer. Gegen, oui!, PSG, auch Paris St. Germain genannt. Sagen wir es so: Im nachtschattigen Lotte wurde dereinst der Zug von Matthias Morys und Tobias Willers aufs Gleis gesetzt. Und in Lissabon guckte 2020 erstmals die ganze Fußball-Welt bei RB-Leibesübungen zu ( auch Timo Werner...).

