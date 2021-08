Vor Saisoneröffnung: Dresdner Eislöwen mit neuem Sponsor und Stürmer

Thomas Morgenstern, seit 1. Januar neuer Geschäftsführer des Halbleiter-Riesen betont: „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit den Dresdner Eislöwen. Eishockey ist ein schneller und dynamischer Sport und passt daher gut zu Infineon. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind Fans der Eislöwen und regelmäßige Besucher der Spiele in der Energiverbund-Arena. Die Kooperation mit den Eislöwen gibt uns die Möglichkeit, Infineon in Dresden als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren und so neue Mitarbeiter zu gewinnen.“

Schweden-Power

Sportlich setzen die Elbestädter verstärkt auf Schweden-Power. Nach den Verteidigern David Suvanto und Simon Karlsson unterschrieb mit Johan Porsberg nun ein aus Östersund stammender Stürmer für eine Spielzeit bei den Eislöwen. Der 28-Jährige wechselt von den Graz 99ers an die Elbe. Für den österreichischen Klub erzielte er letzte Saison neun Tore und brachte es auf 18 Assists. Anschließend erhielt er allerdings keinen neuen Vertrag mehr und erklärt jetzt: „Vor einem Jahr wollte ich etwas Neues ausprobieren und bin nach Graz gewechselt. Die Spielweise in Österreich ist sicherlich nicht so taktisch diszipliniert wie in Schweden. Daher habe ich etwas Zeit benötigt, um mich daran zu gewöhnen.“

Eishockey in Deutschland werde von Jahr zu Jahr besser und deshalb sieht er es keinesfalls als Abstieg, jetzt in die DEL2 zu wechseln. Er sei in seiner Laufbahn schon dreimal aufgestiegen und er ließ keinen Zweifel an seinem Ziel: „Ich will mit den Eislöwen so viele Spiele wie möglich gewinnen“, so Porsberg, der Single ist und allein seine Zelte in Elbflorenz aufschlägt. Eislöwen-Sportdirektor Matthias Roos erläutert: „Johan ist ein Spieler, mit dem ich mich schon länger beschäftigte. Wir haben auch viel positives Feedback aus Schweden erhalten und sind überzeugt, dass er neben Jordan Knackstedt unser gefährlichster Stürmer sein wird.“