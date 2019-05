Vor SC DHfK gegen HC Erlangen: Mehr Bettruhe statt Balltraining

Leipzig. Ziemlich medizinisch ging es am Dienstag bei der Pressekonferenz des SC DHfK zu. Die Handballer hatten in die Uniklinik geladen, wo über die Wichtigkeit von Organspenden referierte wurde. „Ich bin da ehrlich, das ist ein Thema, das man gern wegschiebt“, sagte Geschäftsführer Karsten Günther. „Aber heute ist es mit dem Tod von Niki Lauda, der Spenderorgane bekommen hatte, wieder präsent geworden.“

Dazu standen Krankengeschichten einiger Akteure im Vordergrund, allen voran von Gregor Remke, der mit auf dem Podium saß. „Es ist gerade keine schöne Situation für mich“, sagte der Rückraummann, der seit Februar an einer Knieverletzung laboriert. Für den 21-Jährigen ist es schon die zweite schwere Blessur in seiner noch jungen Karriere, zwischenzeitlich wurde sogar ein vorzeitiges Ende derselben befürchtet. Sein Zweitspielrecht für den vom Abstieg bedrohten Zweitligisten Dessau-Rosslau konnte er so auch nicht ausüben. „Das ist extrem schade für die Jungs“, meinte Remke zum Schicksal der Sachsen-Anhalter. „Aber sie werden nächste Saison alles daran setzen, wieder aufzusteigen.“