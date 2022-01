Vor Spektakel-Rennen in Kitzbühel: Ski-Ass Beat Feuz über Risiko, Reiz und Relevanz der Streif

SPORT BUZZER: Beat Feuz, was verleitet jemanden dazu, sich in Höchsttempo rasante Hänge wie in Kitzbühel hinunterzustürzen?

"Das Spektakel wollen wir ja auch"

Ja und nein. Spektakel soll ja sein. Wir wissen, dass es das auch braucht. Wir wissen eigentlich auch, wo die Limits sind. Aber ab und zu brennen einem die Sicherungen ein wenig durch, dann geht man über das Limit hinaus. Unspektakulär sollte und darf es auch nicht werden. Aber es muss mit Maß und Ziel sein. Viele haben gesagt, früher ist der Zielsprung auch weit gegangen. Ja, ab und zu mal. Aber es war nicht Standard. So weit wie wir im vergangenen Jahr gesprungen sind, so weit war es selten. Ansonsten ist die Strecke aber schon oft befahren worden. Und das Spektakel wollen wir ja auch.

Inwieweit macht genau das den Reiz für die Athleten aus?

Jeder Athlet ist am Start in Kitzbühel nervöser, jeder Athlet weiß, dass es dort um so viel geht wie sonst eigentlich die ganze Saison nicht. Das ist letztlich der Reiz des Skisports. Das ist so, als wenn ein Fußballer die Europameisterschaft gewinnt. Die Weltmeisterschaft sind dann vielleicht die Olympischen Spiele. Kitzbühel ist dabei wie ein Finale.