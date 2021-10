Vor Spiel gegen den 1. FC Nürnberg: Dynamo Dresden wieder am Ball

Dresden. Das lange Erholungswochenende für die Zweitliga-Profis von Dynamo Dresden ist vorbei. Nach dem 8:0-Testspielerfolg am vergangenen Donnerstag gegen den Bischofswerdaer FV hatte Trainer Alexander Schmidt seinen Spielern vier freie Tage am Stück spendiert, doch am Dienstag bat der Augsburger wieder zum Training. Anzeige

Am Vormittag ging es in den Kraftraum, am Nachmittag fand das Training draußen öffentlich statt. Regenschauer und kühle zehn Grad lockten nur gut ein Dutzend Fans ins Ostragehege. Dort ließ es Schmidt, der seinen Spielern übers Wochenende Hausaufgaben und die Laufuhren mitgegeben hatte, bei einer Stunde Balltraining bewenden.

Die Kicker um Kapitän Sebastian Mai übten sich vor allem im Kurzpassspiel und Pressing. Sie wollen nach der 0:3-Niederlage beim neuen Spitzenreiter FC St. Pauli wieder mehr Ballsicherheit gewinnen, um am Sonntag (13.30 Uhr) zu Hause bei der Partie gegen den Tabellenfünften 1. FC Nürnberg wieder mehr Spielkontrolle zu erlangen.