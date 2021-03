Vor Spiel gegen RB Leipzig: So ist der FC Liverpool unter Jürgen Klopp in Schieflage geraten

Jürgen Klopp stand einfach nur da, mit offenem Mund und ungläubigem Blick – so, als würde sich ein sonderbares Naturschauspiel vor seinen Augen zutragen. Sein FC Liverpool kassierte beim 0:1 gegen den FC Fulham am Sonntag die sechste Heimniederlage nacheinander und die achte Niederlage in zwölf Spielen in der Premier League seit dem Jahreswechsel. Die Aura der Unbesiegbarkeit des Champions-League-Gewinners von 2019 und amtierenden englischen Meisters liegt in Trümmern. Die Reds sind im freien Fall. RB Leipzig kann im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League an diesem Mittwoch aufs Weiterkommen hoffen – trotz Liverpools 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel. Anzeige

Klopp hat natürlich vor, dieses Szenario zu verhindern. Die Königsklasse ist für ihn eine Gelegenheit, den trüben Liga-Alltag zu vergessen. „Das Gute im Fußball ist: Die vorherigen Ergebnisse haben mit dem Spiel erst mal nichts zu tun. Und wenn das Spiel auch noch in einem anderen Wettbewerb stattfindet, haben sie damit gar nichts zu tun“, sagte er am Dienstag mit Blick auf die Partie in Budapest. Einer möglichen Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw erteilte Klopp eine Absage, wie von Beobachtern auf der Insel allgemein erwartet: „Ich habe noch einen Dreijahresvertrag bei Liverpool im Sommer.“ Der Trainer ist offenkundig entschlossen, die aktuelle Krise zu bewältigen.

Er ist sich allerdings im Klaren darüber, wie schwer das wird. „Ich habe nicht genug englische Wörter, um zu beschreiben, wie groß diese Aufgabe ist“, sagte er. Die Titelverteidigung ist längst kein Thema mehr für den FC Liverpool, auch die Champions-League-Qualifikation scheint mittlerweile aussichtslos. Die Reds sind Premier-League-Achter – und können froh sein, in der ersten Saisonhälfte gut gepunktet zu haben. Die aktuelle Form entspricht der eines Absteigers.

Liverpool mit vielen Verletzungsproblemen Lange galten mildernde Umstände für den Meister. Der Leistungsabfall wurde mit den vielen Verletzungen, dem Verlust des Anfield-Mythos durch die Abwesenheit von Zuschauern, den körperlichen Anforderungen der Corona-Saison und einem Kater nach dem Rausch der vergangenen Jahre begründet. Mittlerweile genügen äußere Umstände nicht mehr, um den Kollaps zu erklären. „Jürgen Klopp hat seine Spieler in der Vergangenheit zu Recht Mentalitätsmonster genannt. Im Moment sind sie Mentalitätszwerge“, sagt Reds-Ikone und Sky-Sports-Fachmann Jamie Carragher.



Nichts mehr ist zu sehen von dem, was Liverpool unter dem deutschen Trainer eigentlich auszeichnet. Die Offensive ist harmlos, das Pressing ist zum Erliegen gekommen, Selbstvertrauen und Widerstandsfähigkeit sind dem Team entwichen, die Abwehr ist ein Sicherheitsrisiko. Sie steht weiterhin ex­trem hoch, trotz des Ausfalls der Stamminnenverteidiger Virgil Van Dijk und Joe Gomez, und lässt sich immer wieder durch lange Bälle aushebeln. Warum Klopp dieses Einfallstor für den Gegner nicht schließt, indem er seine letzte Reihe weiter zurückzieht, ist ein Rätsel.

Der Trainer befindet sich auf einem Horrortrip in die eigenen Vergangenheit. Der Niedergang des FC Liverpool erinnert an Klopps letzte Saison bei Borussia Dortmund 2014/2015. Auch der BVB rutschte nach Jahren des Erfolgs auf mysteriöse Weise ab, zwischenzeitlich sogar auf den letzten Tabellenplatz. Nach insgesamt sieben Jahren in Dortmund stellte Klopp seinen Posten zur Verfügung, weil ihm Zweifel gekommen waren, ob er noch der richtige Mann am richtigen Ort ist.

Drama pur: Die magischen Momente des Jürgen Klopp Jürgen Klopp hat in seiner Karriere bereits einige emotionale Szenarien erlebt. Der SPORTBUZZER zeigt die magischen Momente des Jürgen Klopp. ©