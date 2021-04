Vor Spiel in Flensburg: Trio des SC DHfK Leipzig wieder im Training

Leipzig. Vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt hat sich die personelle Situation bei Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig leicht entspannt. Wie der Club am Freitag mitteilte, sind Philipp Weber, Marko Mamic und Gregor Remke wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Die drei Rückraumspieler hoffen darauf, am Sonntag zum Aufgebot zu gehören.

