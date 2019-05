Vor Start bei den French Open: Tennis-Star Zverev verrät Grund für seine Leistungsdelle

Alles wegen eines kaputten Handys? Pünktlich zu den French Open scheint Tennis-Star Alexander Zverev seine leistungsmäßige Talsohle durchschritten zu haben. Am Sonntag gewann er das ATP-Turnier in Genf - jetzt verriet er, warum er wieder erfolgreich spielt.

In Rom ging Zverevs Handy kaputt. „Das war das Beste, was mir momentan passieren konnte.“ Bis nach Paris werde er sich kein neues beschaffen. Endlich Ruhe. Am Dienstag beginnen die French Open für ihn gegen den Australier John Millman – dann darf Zverev wieder eins: einfach Tennis spielen.

Zverev war in der größten Krise seiner Karriere

Zuvor waren manchmal die simpelsten Dinge plötzlich die schwersten. Über Jahre hinweg schien es, als sei Tennisspielen das, was Alexander Zverev am leichtesten fällt. Sein zehn Jahre älterer Bruder Mischa, auch Tennisprofi, schwärmte über den damals Neunjährigen: „Sascha hat viel mehr Talent als ich, der wird mal ein Großer.“

Nun, er hat recht behalten. „Sascha“, so Alexander Zverevs Spitzname, ist groß geworden. Er misst fast zwei Meter. Und auch was Größe im Sinne von Erfolg, Potenzial und Leistung angeht, ist Zverev im Zirkel der Besten angekommen. Bis auf Rang drei der Weltrangliste hatte er es geschafft. Im vergangenen Winter gewann der inzwischen 22-Jährige mit den Tour-Finals der besten acht Profis in London seinen bisher größten Titel. Und Zverev schien bereit, endlich auch bei den Grand Slams den Durchbruch zu schaffen. Doch stattdessen erlebte er seit London die größte Krise seiner Karriere.

Zverev im Rechtsstreit mit seinem Manager

„Letztes Jahr war Tennisspielen das Einzige, was ich gemacht habe, und deshalb war ich so gut“, resümierte Zverev kürzlich, und dort liegt nun sein Problem: Er hat viel zu viele Baustellen, die ihm den Fokus auf Tennis rauben. Dabei will er doch nur spielen. Aber Zverev befindet sich im Rechtsstreit mit seinem Manager Patricio Apey und wollte zu Roger Federers Agentur Team8 wechseln, was sich nun verkompliziert.

Seine Geschäfte führt Zverev jetzt selber. „Schon morgens beim Aufwachen denke ich daran, welche E-Mail ich noch beantworten, wen ich noch anrufen muss“, beklagte er, „ich bin Anwalt, Manager und das nicht, weil ich es wollte – ich hatte gar keine Wahl.“ Hinzu kam, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat und erstmals einige Wochen ohne seinen Vater, seine wichtigste Bezugsperson, auf der Tour auskommen musste. Auch Coach Ivan Lendl ließ ihn im Stich, da dieser aufgrund einer Pollenallergie Europa meidet. Es gibt sogar Gerüchte, dass die Zusammenarbeit der beiden bald enden wird. Die Folge des Tohuwabohus: Zverevs Formkurve ging auf Sinkflug.

Dank Schüttler wieder in Form

Im Vorjahr gewann er auf Sand 2570 Weltranglistenpunkte, als er in Monte Carlo ins Halbfinale kam, in München und Madrid gewann, in Rom im Finale stand und bei den French Open das Viertelfinale erreichte. 2019 ist Zverevs Bilanz laut Legende Boris Becker ernüchternd: „Er hat, um es milde auszudrücken, unter aller Sau gespielt. Obwohl es sein stärkster Belag ist“, sagte er bei Eurosport.

Bevor er in der Vorwoche die Wildcard von Turnierdirektor Rainer Schüttler in Genf annahm, lag Zverevs Bilanz auf Sand bei fünf Siegen und sechs Niederlagen. Er biss sich in diese Turnierwoche hinein, als hinge sein Leben davon ab. Das Finale gewann er gegen den Chilenen Nicolas Jarry. „Zum Glück habe ich diese Wildcard angenommen – danke, Rainer“, sagte er bei der Siegerehrung.

