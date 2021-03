Vor Top-Spiel gegen Bayern München: RB Leipzigs Kampl bekommt Sonderaufgabe

"Er darf wegen der Pandemie vor dem Spiel nicht in die Kabine, weil er nicht im Kader ist. Aber im Abschlusstraining kann er beispielsweise helfen", sagte Cheftrainer Julian Nagelsmann in einem Interview der Bild am Sonntag und erklärte: "Er kann beim Spiel meiner A-Elf gegen die B-Elf versuchen, im B-Team den Plan der Bayern bestmöglich umzusetzen."