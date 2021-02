Vor Topspiel der Ex-Klubs: Niko Kovac lobt Frankfurt-Bosse – Entwicklung "freut mich ungemein"

Das Topspiel der Bundesliga zwischen Überraschungs.Mannschaft Eintracht Frankfurt und Meister FC Bayern München (15.30 Uhr/Sky) wird sich am Samstag wohl auch Niko Kovac nicht entgehen lassen. Der Trainer der AS Monaco hat zwar am nächsten Tag selbst einen Kracher vor der Brust, muss in der französischen Ligue 1 mit den Monegassen zu Dauer-Meister Paris Saint-Germain reisen (21 Uhr/DAZN). Seine Ex-Klubs lassen den Kroaten allerdings keineswegs kalt, wie er dem Hessischen Rundfunk verriet.

