Vor Volleyball-Topspiel gegen Stuttgart: Dresdner SC von Personalsorgen geplagt

Dresden. Für die DSC-Volleyballerinnen steht zum krönenden Abschluss des hammerharten Auftaktprogramms an diesem Mittwoch die Heimpartie gegen Allianz MTV Stuttgart (18.30 Uhr/live auf Sport1) auf dem Programm. Und wenn der Meister den Vizemeister empfängt, ist meistens Spannung pur angesagt. Anzeige

„Plagen uns mit gesundheitlichen Problemen“

Allerdings ist die Ausgangslage derzeit nicht mit jener zum Ende vergangener Saison, als sich beide Teams eine heiße Schlacht im Playoff-Finale lieferten, zu vergleichen. Denn nach dem Abschied der drei Leistungsträgerinnen Lenka Dürr, Lena Stigrot und Camilla Weitzel wurde der Kader bei den Dresdnerinnen noch einmal verjüngt. Zudem plagen sich die Elbestädterinnen von Beginn an mit Personalsorgen. Unter diesen Umständen sind die bisherigen Ergebnisse gegen einige der Spitzenteams der Liga umso höher einzuschätzen. Doch nach dem kräftezehrenden 3:2-Erfolg am vergangenen Sonnabend in Suhl habe sich die Ausgangslage nicht gerade verbessert, wie Trainer Alexander Waibl zu berichten weiß.

„Wir plagen uns mit gesundheitlichen Problemen, einige Spielerinnen haben sich einen Infekt eingefangen. Diese Situation machte es auch in den wenigen Tagen, die wir jetzt zum Training Zeit hatten, noch einmal schwieriger“, so der 53-Jährige, der deshalb Stuttgart als klaren Favoriten für das Duell sieht. Die Schwaben, die allerdings ein deutlich leichteres Auftaktprogramm hatten, sind in fünf Spielen bisher noch ungeschlagen, gaben nur einen Satz ab. „Stuttgart ist sicher derzeit die am tiefsten besetzte Mannschaft und gemeinsam mit Potsdam sind sie allen anderen etwas voraus“, schätzt Waibl ein.

Vorverkauf läuft gut

Sein norwegischer Kollege Tore Aleksandersen kann auf ein erfahrenes Ensemble von insgesamt zehn ausländischen Profis bauen. Angesichts der Umstände ist also ein Schlagabtausch auf Augenhöhe an diesem Mittwoch eher nicht zu erwarten. Aber Alexander Waibl gewinnt der Situation dennoch eine positive Seite ab: „Wir haben eine Ausgangslage, bei der man als Team primär Charakter und Moral zeigen muss. Ich denke, wir werden noch ein Stückchen enger zusammenrücken.“