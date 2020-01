Alles klar mit John Guidetti und 96: Schwede trainiert heute schon mit, Kaiser soll folgen

Der erste Winterneuzugang bei Hannover 96 steht kurz bevor. Der Klub bastelt an der Verpflichtung von John Guidetti. Der 27-Jährige schwedische Nationalspieler soll nach SPORT BUZZER-Informationen bereits in Hannover sein, den Medizincheck absolviert haben und später bereits mittrainieren. Seine Verpflichtung wird noch heute von Vereinsseite verkündet.

Guidetti ist Zubers erster Neuer

Der Stürmer steht noch bis 2022 bei dem spanischen Erstligisten Deportivo Alaves unter Vertrag, in dieser Saison kam er aber nur zu fünf Einsätzen. Die schwedische Zeitung „Expressen“ berichtete am Donnerstag zuerst über das Interesse von 96 an dem 28-fachen Nationalspieler.

Guidetti ist der erste Deal vom neuen Manager Gerhard Zuber, der am Donnerstag überraschend der Nachfolger des entlassenen Jan Schlaudraff wurde.