Vorbereitung auf Jubiläums-Saison: 1. FC Lok Leipzig startet am Donnerstag Mannschaftstraining

Am 23. Juli ist der Start für die neue Regionalliga-Spielzeit geplant. Der 1. FC Lokomotive Leipzig kehrt am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurück, um sich auf die Mammut-Saison vorzubereiten. In diesen fünf Wochen soll hart gearbeitet und gespielt werden. Insgesamt acht Partien peilt der Verein an und am Sonntag geht es beim SV Liebertwolkwitz direkt los.