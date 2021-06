Vorbereitungs-Programm der Dresdner Eislöwen nimmt weiter Formen an

Dresden. Das Vorbereitungsprogramm der Dresdner Eislöwen nimmt weiter Formen an. Nach dem Vorbereitungsturnier in heimischer Arena (4./5. September) hat der Eishockey-Zweitligist jetzt weitere Testspiele bekanntgegeben. So wird das Team von Andreas Brockmann anschließend bei DEL2-Aufsteiger Selber Wölfe (11. September) gastieren.

Anzeige