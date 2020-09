Vorbereitungsprogramm der Dresdner Eislöwen steht fest

Dresden. Nachdem die Dresdner Eislöwen zu Wochenbeginn in die Vorbereitung auf die neue DEL2-Saison gestartet sind, steht jetzt auch das Testspielprogramm im Wesentlichen fest. Hochkarätig geht es am 3. und 4. Oktober mit dem „So geht sächsisch-Cup“ los. Im ersten Halbfinale treffen die Eisbären Berlin auf einen noch unbekannten Gegner, am Abend kommt es zum ersten Sachsenderby zwischen den Eislöwen und den Lausitzer Füchsen. Einen Tag später spielen die beiden Gewinner den Cup-Sieger aus, die beiden Verlierer kämpfen um Platz drei.