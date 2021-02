Doppel-Duelle für Indians und Scorpions: Hannovers Eishockeyclubs strotzen dem Wintereinbruch

Nach dem spielfreien Sonntag sind die Hannover Indians in der Eishockey-Oberliga am Dienstag wieder im Einsatz – soweit es das Wetter zulässt und keine weiteren Kapriolen schlägt. „Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass wir spielen“, sagte Andy Gysau, Geschäftsführer der Indians, am Montagabend. Denn für den ECH steht eine Auswärtsfahrt auf dem Programm. Um 20 Uhr beginnt die Partie bei den Saale Bulls Halle. Anzeige

Und das Schneechaos ist nicht die einzige Hürde. „Das Gesundheitsamt in Halle verlangt von allen anreisenden Mannschaften, einen aktuellen Corona-Test vorzulegen“, berichtet Gysau. Für die Indians kein Problem, sie nehmen ohnehin gewissenhaft regelmäßige Tests vor. Als Vorbereitung für die Begegnung bei den Saale Bulls erfolgte nun jedoch eine Testung von Mannschaft, Trainer- und Betreuerstab beim Training am Montagnachmittag.

In der Nacht zum Mittwoch kehrt der ECH zurück nach Hannover – und kann später am Tag die Tests erneut vornehmen. Denn am Freitag, so will es der ungewöhnliche Spielplan in Corona-Zeiten, steht die nächste Auswärtspartie an. Wieder in Halle.

Scorpions-Spiel um einen Tag verschoben Die Hannover Scorpions hätten am Dienstagabend ein Heimspiel gegen die Ice Fighters Leipzig gehabt. Die Partie wurde jedoch wegen der Witterung abgesagt – und um genau 24 Stunden verschoben. Daher treten die Sachsen nun am Mittwoch um 20 Uhr in der Hus-de-Groot-Arena in Mellendorf an. Für die Leipziger ist es, ähnlich wie für die Indians in Halle, ein Doppelpack-Auftritt in der Fremde. Denn am Freitag sind sie erneut in Mellendorf zu Gast.

Bei den Scorpions lichtet sich so langsam das Verletztenlazarett. Lediglich Christoph Kabitzky und Andrej Strakhov fehlen noch. Wer in den vergangenen Wochen in die Bresche sprang, ist Robert Peleikis. Eigentlich als harter Abwehrspieler bekannt, der sich Provokationen nicht gefallen lässt und keinem Faustkampf aus dem Wege geht, ist Peleikis zum drittbesten Scorer der Liga aufgestiegen. Auch wenn andere Vereine weniger Partien absolviert haben – 13 Tore und 34 Vorlagen in 29 Spielen ist eine starke persönliche Statistik.