Jetzt gilt's: Martin Ziemer und seine Recken wollen das Final Four rocken!

Sven-Sören Christophersen hatte keine Hemmungen, „jetzt mal eine Phrase wegzudreschen“. Klar sei Magdeburg in der aktuellen Form „favorisiert“, sagte der Sportchef der Recken vor dem Pokal-Halbfinale (Sonnabend, 15.50 Uhr, im Liveticker beim SPORTBUZZER). „Der Vorteil an diesem Wettbewerb ist, dass im Pokal ja bekanntlich eigene Gesetze herrschen“, führte Christophersen fort. „Insofern geht es um ein Spiel an einem Tag. Und da sage ich ganz klar: Warum sollten wir das nicht gewinnen?“

Wenn schon, denn schon

Die Verhältnisse sind also geklärt vor dem Final Four in der Hamburger Barclaycard-Arena. „Wir fahren nicht dahin, um Magdeburg auf dem Weg ins Finale zu geleiten“, stellte Christophersen mit Nachdruck klar. Logisch, wenn die Recken schon so weit gekommen sind. Es gibt einen Titel zu vergeben, und um den will die TSV mitspielen.