Vorbild Dänemark? Lok Leipzig startet in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit 

Immerhin 18 Spieler konnte der neue Trainer der Probstheidaer Almedin Civa am Mittwoch zum Trainingsauftakt begrüßen. Viel Zeit bleibt den Blau-Gelben dabei nicht, um fit und eingespielt in die Saison zu starten: Bereits in drei Wochen steht das Halbfinale im Sachsenpokal auf dem Programm.