Vorentscheidung gefallen: Neuer 96-Trainer soll in den nächsten Tagen vorgestellt werden

Anfang machte in Kiel mit Sportchef Ralf Becker auf sich aufmerksam, beide bauten ein starkes Team. Becker landete in Hamburg, gestern wurde er beim HSV entlassen. Anfang landete in Köln, wurde als Tabellenführer kurz vor dem Aufstieg gefeuert. Was genau beim FC Grund für die Entlassung war, ist von Sportvorstand Armin Veh nicht offengelegt worden.

Der 38-jährige Kocak war bis Oktober 2018 Trainer in Sandhausen. Danach hat er sich unter anderem bei Pep Guardiola in Manchester fortgebildet. Vielleicht reicht’s zum Trainerjob bei 96.