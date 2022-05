Vorentscheidung in der Landesklasse: Radefeld nun mit neun Punkten Vorsprung

Der Radefelder SV stürmt der Meisterschaft in der Fußball-Landesklasse Nord entgegen. Einerseits weil die Mannschaft von Kai-Uwe Ziegler am Sonnabend 3:1 (2:0) beim SV Liebertwolkwitz gewann, andererseits weil die versammelte Konkurrenz Feder ließ. Lipsia Eutritzsch verlor völlig überraschend gegen Delitzsch, Krostitz bezwang Zwenkau und Rotation Leipzig kam am Sonntag gegen Torgau nur zu einem 2:2. Damit hat der RSV fünf Spieltage vor Saisonende neun Zähler Vorsprung auf Lipsia als ersten Verfolger.

