Vorentscheidung zur Pause: HSG Nord gewinnt C-Jugend-Derby

Einen deutlichen Sieg im Derby feierte die weibliche C-Jugend der HSG Nord Edemissen in der Handball-Landesliga gegen die benachbarte Peiner SG 04. Schon zur Pause war das Spiel nahezu entschieden. Außerdem waren fünf weitere Nachwuchs-Teams aus dem Kreis auf Landesebene im Einsatz.

MA-Jugend, Landesliga

19:32-Niederlage in Sehnde: Die Titelträume der SG Zweidorf/Bortfeld sind vorbei

WA-Jugend, Landesliga

Hannoverscher SC – SG Zweidorf/Bortfeld 28:37 (15:15). Trotz deutlichen Sieges war Trainerin Astrid Rutsch „nicht hundertprozentig zufrieden“. Auch wenn ihre Spielerinnen im Angriff eine gute Leistung erbrachten, war die Abwehr lückenhaft. „Wir hatten oft keine Absprache und den Gegner zum Zug kommen lassen. Hinten waren wir zu oft zu träge”, meinte die SG-Trainerin. „Momentan sind wir nicht in Topform.“

MB-Jugend, Landesliga

MC-Jugend, Oberliga

MTV Groß Lafferde – JSG Weserbergland 34:40 (15:20). Das Team von Benedikt Schaper war gegen den Tabellenfünften vom Verletzungspech verfolgt. So kam es, dass sich der Gast zur Pause auf 20:15 absetzte. „Wir haben dann den Umständen entsprechend gut gespielt und uns noch mal herangekämpft“, meinte Schaper. Näher als zwei Tore kam sein Team aber nicht mehr heran. „Wir können nur hoffen, dass sich alle schnell wieder erholen.“

TSV Anderten – MTV Groß Lafferde 20:20 (11:11). Das zweite Spiel verlief besser für Lafferde. Auch, weil einer der verletzten Spieler trotz Rippenprellung zurück aufs Spielfeld kam. In der Folge steigerte sich die Leistung des MTV, sodass das Team auf Augenhöhe mit Anderten spielte. Keines der Teams konnte sich absetzen, das Spiel endete 20:20. Ganz zufrieden ist Schaper nicht: „Mit voller Truppe hätten wir beide Spiele gewinnen können.“

WC-Jugend, Landesliga

HSG Nord Edemissen – Peiner SG 34:17 (15:6). Auch wenn das Spiel zu Beginn für die Edemissenerinnen noch holprig verlief, fing sich der Favorit schnell. In kürzester Zeit konnte sich das Team von Trainerin Franziska Duwe absetzen – zur Halbzeit vorentscheidend mit 15:6. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann an unsere Leistung angeknüpft“, sagte Duwe. PSG-Trainer Lutz Benckendorf ärgerte sich über die deutliche Niederlage: „Wir hatten heute weder in der Abwehr noch im angriff die nötige Konstanz.“