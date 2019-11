Vorerst kein Rauswurf: Köln-Coach Beierlorzer leitet das Training am Montag

Vorerst kein Rauswurf! Trainer Achim Beierlorzer hat am Morgen nach der 0:2-Derby-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf das Training beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln geleitet. Der 51-Jährige, der erst vor der Saison vom Zweitligisten Jahn Regensburg gekommen war, steht angesichts von Platz 17 und der 2:3-Pokal-Blamage beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken in der Kritik.

Ob er am Freitag gegen 1899 Hoffenheim auf der Bank des Aufsteigers sitzen wird, erscheint offen. Die Einheit der Reservisten vom Sonntag begann mit mehr als halbstündiger Verspätung. Beierlorzer betrat den Platz sogar erst um 10.51 Uhr. Von den Verantwortlichen äußerte sich zunächst niemand.

Noch am Sonntag blieb Beierlorzer selbst gelassen. "Ich kenne die Mechanismen in der Bundesliga, aber ich mache mir aktuell keine Sorgen“ , sagte der 51-Jährige. Er spüre auch weiterhin die Rückendeckung durch Veh. "Natürlich spüre ich die. Ich habe niemals nicht das Vertrauen gespürt", meinte der Coach: "Aber das ist mein Gefühl. Ich kann nur für mich sprechen."

Beierlorzer erst seit dem Sommer beim 1. FC Köln

Der Aufsteiger kämpft bereits nach zehn Spieltagen gegen den erneuten Gang in die zweite Liga und liegt derzeit auf einem Abstiegsrang. Zudem hatte man sich unter der Woche durch eine Niederlage beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Veh, der den Klub zum Saisonende selbst verlassen wird, hatte vor der Begegnung in Düsseldorf gesagt: "Ein Ultimatum würde ich nie stellen. Das ist mir zu oberflächlich. Man muss immer die gesamte Arbeit betrachten, nicht nur die Ergebnisse." Was diese Aussage nach der Derby-Pleite bedeutet, ist offen.