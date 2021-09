Vorfälle beim Regionalliga-Spiel: Chemie Leipzig sieht Widersprüche im BFC-Statement und erwartet Entschuldigung

In einem spannenden Spiel unterlag Chemie Leipzig dem BFC Dynamo mit 0:2. Den Grün-Weißen fehlte am Sonntag etwas die spielerische Note. ©

Offene Fragen bleiben

Warum dies in der Pressekonferenz, aber auch im zwei Tage später abgegebenen BFC-Statement heruntergespielt wurde, versteht der Chemie-Vorstand und stellvertretende Sicherheitschef Marc Walenta nicht: „Ich bin menschlich enttäuscht. Wir haben auf Vereinsebene gut zusammengearbeitet. Es gab eine gewisse Annäherung, wenn ich an die Gedenkveranstaltung zu Ehren des 1991 erschossenen Mike Polley denke. Das wird jetzt ein Stück weit konterkariert, da hätte ich mehr erwartet seitens des BFC.“ Nach dem Spiel finde man vielleicht nicht gleich die richtigen Worte. Aber wenn man in einer wohlüberlegten Stellungnahme zu den Schlussfolgerungen komme, gäbe das zu denken, so Walenta.