Vorfreude auf Erstliga-Tennis im Dresdner Waldpark wächst weiter

*Dresden. *Anderthalb Wochen vorm Punktspielbeginn in der 1. Tennis-Bundesliga der Damen, in der Sachsen durch das Team von Blau-Weiß Blasewitz erstmals vertreten ist, wächst die Vorfreude weiter. Inzwischen liegen die offiziellen Aufgebote der sieben in der Eliteliga vertretenen Teams vor, und daraus wird deutlich sichtbar, dass im Waldpark in diesem Frühjahr Weltklasse-Tennis zu erleben ist.

So schlagen – gemessen an der aktuellen WTA-Weltrangliste – allein 21 Spielerinnen aus den Top 100 auf. Mindestens eine aus diesem illustren Kreis taucht bei jedem Bundesligisten auf. Die mit Abstand meisten, nämlich fünf, bietet der Mitaufsteiger TC Bad Vilbel auf. Unter ihnen befindet sich mit der 29-jährigen Lettin Anastasia Sevastova als Nummer 13 der Weltrangliste auch die am höchsten platzierte. Für Bad Vilbel spielt mit Tatjana Maria auch die am besten in der Weltrangliste platzierte deutsche Spielerin, die in einem Bundesligateam aufgeboten wird. Die 31-Jährige, die in der Weltrangliste den 60. Platz einnimmt, ist aber bei den Rand-Frankfurterinnen hinter Anastasia Sevastova, der Slovakin Viktoria Kuzmova (45. der Weltrangliste) und der Belgierin Kirsten Flipkens (59.) nur die Nummer vier.

Zahlreiche Top 100-Spielerinnen der WTA-Weltrangliste

Die Spitzenpositionen der übrigen in der Bundesliga vertretenen Teams nehmen beim vorjährigen Vizemeister Rüppurr Karlsruhe, der am 5. Mai im Waldpark Auftaktgegner der Blasewitzerinnen ist, die 25-jährige Ukrainerin Kateryna Kozlova (92 in der Weltrangliste), beim TEC Waldau Stuttgart die 22-jährige Tschechin Katerina Siniakova (41, im Doppel die Nummer 1), bei Bredeney Essen die 30-jährige Rumänin Mihaela Buzarnescu (30), beim DTV Hannover die 34-jährige Russin Vera Zwonarewa (85) und bei Blau-Weiß Aachen die 28-jährige Kroatin Petra Martic (40) ein.

Blau-Weiß Blasewitz ist die einzige Erstliga-Mannschaft, die an der Spitze mit Andrea Petkovic eine Deutsche aufbietet. Die 31-Jährige, die in der Weltrangliste den 71. Platz einnimmt, hatte am Wochenende großen Anteil, dass die deutschen Damen im Fedcup auch im nächsten Jahr der Weltgruppe angehören. Die Neu-Blasewitzerin brachte im Relegationsspiel in Riga beim 3:1-Sieg gegen Lettland Deutschland mit dem 7:5, 6:4-Erfolg gegen die French-Open-Siegerin von 2017 Jelena Ostapenko 1:0 in Führung.

Blau-Weiß Blasewitz freut sich auf Weltklasse-Tennis

„Die jetzt vorliegenden Besetzungen aller Mannschaften unterstreichen eindeutig, dass wir in den nächsten Wochen im Waldpark wirklich Weltklasse-Tennis zu sehen bekommen. Aber natürlich auch, vor welch schwerer Aufgabe unsere Mannschaft steht, um das erklärte Ziel Klassenerhalt zu schaffen“, unterstreicht Sven Grosse. Der erfahrene Teammanager sieht aber dennoch der bevorstehenden Saison auch deshalb zuversichtlich entgegen, „weil wir sehr breit aufgestellt sind. Das ist auch deshalb wichtig, weil natürlich auch in den Wochen, in der um Punkte in der Bundesliga gespielt wird, weiter weltweit Turniere stattfinden, sogar sehr bedeutende wie die in Madrid und Rom sowie den French Open in Paris. Und da können auf Grund ihrer Ranglistenplatzierungen durchaus auch Spielerinnen unserer Mannschaft dabei sein.“

Deshalb ist es sehr erfreulich, dass im Blasewitzer Aufgebot hinter der Doppelspitze mit Andrea Petkovic und der Tschechin Kristyna Pliskova (86 der Weltrangliste) mit den Tschechinnen Tereza Smitkova (123) und Tereza Martincova (155), der Russin Varvara Flink (145) und der Rumänin Alexandra Dulgheru (167) vier Spielerinnen stehen, die in der Weltrangliste zwischen 100 und 200 platziert sind. Dazu haben die Blasewitzerinnen mit der 33-jährigen Polen Alicja Rosolska sogar eine Nummer 24 in ihren Reihen, allerdings der Doppel-Weltrangliste.

Beim Bundesliga-Aufsteiger gibt es aber vor Saisonbeginn auch schon definitiv einen Ausfall. „Leider hat sich Miriam Kolodziejova eine so schwere Verletzung an ihrer rechten Schlaghand zugezogen, dass sie wahrscheinlich für diese Saison komplett ausfällt“, berichtet Sven Grosse. Die 22-jährige Tschechin gehörte in den vergangenen beiden Jahren zu den Stützen des Waldpark-Teams in der 2. Bundesliga. Im Vorjahr hatte sie großen Anteil daran, dass erstmals in der Vereinsgeschichte der Aufstieg in die 1. Bundesliga gelang. Übrigens hat mittlerweile der Ticket-Vorverkauf für die drei Heimspiele begonnen (Normalpreis 10 Euro).

Rolf Becker

