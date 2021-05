Leipzigs neues Profi-Football-Team: So lief das erste Probetraining bei den "Kings"

Leipzig. Es ist relativ ruhig auf dem hinteren Trainingsplatz des Alfred-Kunze-Sportparks. Konzentriert arbeiten die verschiedenen Positionsgruppen an ihren Football-Fähigkeiten und versuchen, sich für den Kader zu empfehlen. 86 Spieler haben sich zum Tryout der Leipzig Kings angemeldet. Am Vormittag ist die Offense am Zug, am Nachmittag die Defense. Football gespielt haben vorher alle schon, doch die "European League of Football" (ELF) wäre für die meisten hier die bislang größte sportliche Herausforderung. Anzeige

Die Stimme von Trainer Fred Armstrong klingt über den Platz, der beispielsweise der größten Gruppe an diesem Samstag, den knapp 20 Receivern oder Passempfängern, erklärt, auf welcher Route sie sich auf dem Feld bewegen sollen. Dabei fallen auch lockere Sprüche, in den Pausen wirkt die Atmosphäre insgesamt gelöst und vorfreudig.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Tryout der Leipzig Kings. Beim Tryout der Leipzig Kings haben 86 Spieler versucht sich für den Kader zu empfehlen. ©

Zumal der Trainer an diesem Tag von Patrick Esume unterstützt wird, dem Initiator und Comissioner der ELF. Immer wieder gibt er einzelnen Spieler Hinweise zur Technik und leitet Trainingsformen an. Der vielleicht bekannteste Mann im deutschen Football bekommt aktuell als Organisator der ELF nicht nur Zuspruch, sondern muss sich auch mit Widerstand vonseiten des American Football Verband Deutschland (AFVD) auseinandersetzen.

Doch momentan geht es um das Spiel Football und die Athleten, für die er sich auf und neben dem Feld Zeit nimmt. Die Vorfreude auf den neuen Wettbewerb ist zu spüren. Das Niveau werde allgemein hoch sein. Leipzig habe bereits gute externe Spieler im Kader und für die spezielle Situation, in sehr wenig Zeit ein Team zu formen, mit Fred Armstrong genau den richtigen Coach, sagt Esume. Einige seiner Spieler habe Armstrong persönlich am Leipziger Hauptbahnhof in Empfang genommen.

Fixstern des American Football

"I´m a builder", erzählt dieser in der Mittagspause und nimmt sich Zeit, seine Pläne und Arbeit mit den Kings vorzustellen. Natürlich sei es ein großer Nachteil, dass nur drei Wochen Training vor dem ersten Spiel möglich sind. Dabei stoßen Teile des Trainerstabs sogar noch später dazu. Dennoch ist die Freude am Arbeiten auf dem Trainingsplatz ständig herauszuhören. Es gehe darum, im Verlauf der Saison Siege zu holen. Auf dem Weg dorthin bieten sich im Football mit den Dimensionen Offensive, Defensive und den Special Teams (Kicker, Punter und die dazugehörige Aufstellung) taktisch Optionen, um die Gegner zu fordern, "to win ugly".

Positiv berichtet Armstrong vom Leipziger Umfeld und dem kollegialen und herzlichen Austausch mit etwa den Verantwortlichen von Chemie Leipzig und den lokalen Footballclubs Lions, auch mit den Hawks bahnen sich gute Gespräche an. Er selbst sei nun endlich vor Ort, wieder auf einem Trainingsplatz, und habe Zeit, über die nächsten Monate und Jahre für die Leipzig Kings nicht nur in der Leipziger Football-Umgebung ihren Platz zu finden, sondern die Organisation für ganz Sachsen und darüber hinaus als Fixstern des American Football zu etablieren.

In den nächsten Tagen muss er nun entscheiden, wer es in den Kader für die herausfordernde erste Saison schafft. Am 22. Mai findet sich die Mannschaft zum Trainingsstart erstmals komplett zusammen.