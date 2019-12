Vorfreude bei Dresdner Eislöwen auf besonderes Eishockey-Event steigt

Beim Pressegespräch am Montag trafen drei Trainer der beteiligten Mannschaften im Stadion aufeinander. Nur Corey Neilson von den Lausitzer Füchsen schaffte es nicht. Dafür plauderten Ex-Bundestrainer Uwe Krupp, nun der Coach von Sparta Prag, Vladimír Kýhos, Trainer von Litvínov, und Eislöwen-Coach Rico Rossi übers bevorstehende Event. Krupp und Rossi erlebten selbst ein Spiel unter freiem Himmel. „Das WM-Eröffnungsspiel 2010 auf Schalke vor der Weltrekordkulisse von 77 800 Zuschauern werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, erinnert sich Krupp, der schon heiß aufs Event in Dresden ist: „Solche Spiele haben überregionale Bedeutung, die Mannschaften übernehmen eine Botschafterrolle für unseren Sport.“

Für Spieler etwas Einmaliges

Für seinen Kollegen Vladimir Kyhos ist es dagegen eine Premiere: „Ich kann mich höchstens an die früheren Jahre erinnern, als alle Spiele unter freiem Himmel stattfanden“, meinte der 63-Jährige schmunzelnd. Rico Rossi gerät bereits ins Schwärmen, wenn er an das Derby denkt: „Ich habe 2016 mit Kassel das Summer Game gegen Frankfurt vor 30 000 Fans erlebt. Für viele Spieler ist es was Einmaliges in ihrem Leben, das sollen sie auch genießen.“