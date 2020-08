Vorjahres-Halbfinalist scheitert im Landespokal: 1. FC Saarbrücken verpasst Qualifikation für DFB-Pokal

Der letztjährige Halbfinalist 1. FC Saarbrücken hat den erneuten Einzug in den DFB-Pokal überraschend verpasst. Der Drittliga-Aufsteiger unterlag am Dienstag im Halbfinale des Saarlandpokals dem Fußball-Regionalligisten FC 08 Homburg mit 0:3 (0:1) und schied aus. Patrick Lienhard per Foulelfmeter in der 45. Minute und der eingewechselte Damjan Marceta (82./90.+5) erzielten die Tore für die Homburger, die im Endspiel am kommenden Samstag auf den Sieger des zweiten Halbfinals SV Auersmacher gegen SV Elversberg treffen.

Die Saarbrücker waren in der vergangenen DFB-Pokal-Saison der große Favoriten-Schreck: Das Bundesliga-Gründungsmitglied hatte es als erster Viertligist in der Geschichte in die Vorschlussrunde des Pokals geschafft. Auf dem Weg dorthin schaltete die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok unter anderem die Bundesligisten 1. FC Köln, und Fortuna Düsseldorf aus. Im Halbfinale war nach einem 0:3 gegen Bayer Leverkusen Endstadion.

