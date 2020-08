Vorläufige Einteilung der Fußball-Kreisligen

Zur Saison 2015/16 wechselte Rafael Czichos vom damaligen Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt zum Ligakonkurrenten Holstein Kiel. Nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga am Ende der Spielzeit 2017/18 schloss er sich dem 1. FC Köln an. Seine Bilanz bei Holstein Kiel: 111 Spiele (16 Tore). ©

Eine grundsätzliche Veränderung würde sich für den VfB Kiel ergeben, wenn der angedachte Plan verwirklicht werden würde. In der letzten Saison konnte sich der Traditionsverein noch mit diversen Teams aus dem Kieler Raum messen, doch nun sind vor allem Duelle mit Mannschaften aus der Neumünsteraner Ecke vorgesehen. „Wir haben sofort Protest eingelegt“, erklärt VfB-Ligamanager Herbert Ulrich und ergänzt: „Innerhalb der Mannschaft gab es zwar auch Stimmen, die erklärten, dass wir auch einfach in dieser Spielklasse Meister werden und dies so hinnehmen könnten. Doch ganz so einfach ist das nicht. Der Name der Landeshauptstadt ist schon ein Teil unseres Vereinsnamens und da ist es ziemlich absurd, wenn wir gegen gar kein Kieler Team antreten sollen und Derbys auf der Strecke bleiben. Des Weiteren haben wir auch den einen oder anderen Supporter, der mit zu den Auswärtsspielen fährt. Ich kann mit jedoch nicht vorstellen, dass uns jemand begleiten wird, wenn wir in Tensfeld oder in Trappenkamp spielen würden.“