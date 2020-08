Vorläufige Einteilung der Fußball-Verbandsligen

Zur Saison 2015/16 wechselte Rafael Czichos vom damaligen Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt zum Ligakonkurrenten Holstein Kiel. Nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga am Ende der Spielzeit 2017/18 schloss er sich dem 1. FC Köln an. Seine Bilanz bei Holstein Kiel: 111 Spiele (16 Tore). ©

Eine grundlegende Veränderung ergeben würde sich nach den angedachten Plänen für den Wiker SV, den MTV Dänischenhagen und den 1. FC Schinkel. Diese drei Teams würden in der neugeschaffenen Verbandsliga Nord-Ost zwar auch weiterhin noch aufeinandertreffen, doch sich ansonsten mit einem komplett neuen Teilnehmerfeld an Gegnern auseinander setzen müssen. „Ich sehe keinen Grund mich zu freuen, aber auch keinen mich zu ärgern. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir es akzeptieren werden, egal wie es kommen wird“, erklärt Wiks Trainer Dannie Osterhoff. „Ich hätte mich auch gerne auch weiterhin mit Preetz, Plön, Laboe oder Rot-Schwarz Kiel gemessen, die man einfach gut kennt. Doch ich bin auch gespannt, wie sich meine Jungs nun gegen die Teams schlagen werden, die ihnen weniger vertraut sind. Mir persönlich jedenfalls sind etliche der zukünftigen Gegner aufgrund meiner Trainerzeit in Osdorf nicht ganz fremd. Deutlich besser sein werden in dieser Liga sicherlich die Zuschauerzahlen, da die Heimspiele von Bargstedt, Fockbek oder Stampe doch meist recht gut besucht sind. Insgesamt gesehen betrachten wir diese Einteilung ziemlich wertneutral. Wir springen jetzt nicht euphorisch in die Luft, sind aber nicht totraurig. Auch die Fahrten nach Schleswig sind überhaupt kein Problem. Das bewegt sich alles in einem akzeptablen Rahmen“, so der WSV-Coach.