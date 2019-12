Vorm Handball-Hit in Braunschweig: Vorsfelde verliert sein Heimspiel

Vorsfelde beginnt wie aus dem Lehrbuch

Bereits gegen den Lehrter SV hatte Vorsfelde beim 21:21 nur einen Punkt erreicht, gegen Nienburg nahm der MTV nichts Zählbares mit. An der Anfangsphase lag es nicht: Vorsfelde begann wie aus dem Lehrbuch, spielte mit hohem Druck und viel Leidenschaft.

Erst eine Auszeit der Gäste bereitete dem MTV-Sturmlauf ein Ende, bereits zur Pause hatte Nienburg das Spiel gedreht. Vorsfelde bekam dabei besonders HSG-Spieler Malte Grabisch (11 Tore) nicht in den Griff, der die MTV-Abwehr immer wieder vor unlösbare Probleme stellte. „Er hatte den Tag für sich gebucht, sowas passiert manchmal“, so Vorsfeldes Trainer Daniel Heimann.

Den Hauptgrund für die Niederlage fand der Coach aber in den eigenen Reihen: „Wir haben es nach dem tollen Start nicht geschafft, im Abschluss konsequent genug zu sein. Wir müssen uns der bitteren Realität der Niederlage stellen und nach vorne schauen.“

In Braunschweig werden über 4000 Fans erwartet

Am kommenden Freitag reist der MTV also als Tabellenfünfter in die Volkswangenhalle nach Braunschweig. Gegen den noch verlustpunktfreien Spitzenreiter MTV Braunschweig will das Heimann-Team vor über 4000 erwarteten Zuschauern einen Schritt nach vorne machen, so der Coach: „Wir wollen uns achtbar schlagen, uns noch widerständsfähiger zeigen und irgendwie noch einen Gang nach oben schalten.“

Die zwei sieglosen Spiele gegen Lehrte und Nienburg müsse sein Team so schnell wie möglich vergessen, sagt Heimann: „Wir müssen den Fokus so schnell wie möglich nach vorne richten."

MTV: Krüger, Wilken – Schwarz (4), Kühlbauch, Tangermann, J. Thiele (1), Herda, Hartfiel (5), Bock (4), Bangemann (1), Günther (2), M. Thiele (5), Schilling (2), Hoffmann (5).