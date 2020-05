Vorn haut's einfach nicht hin! RB Leipzig nur 1:1 gegen Freiburg

Leipzig. Der Traum vom Geister-Meistertitel, er lebt nur noch so ein ganz kleines bisschen. Denn RB Leipzig kam am Samstagnachmittag gegen den SC Freiburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Mit dem Unentschieden im ersten Geisterspiel der Vereinsgeschichte vergrößerte sich der Rückstand der Nagelsmann-Elf auf den Bundesliga -Zweiten Dortmund auf drei Zähler. Gewinnt Borussia Mönchengladbach das Abendspiel bei Eintracht Frankfurt , rutschen die Messestädter auf Tabellenplatz vier ab. Dann würde allmählich die direkte Qualifikation für die Champions League in Gefahr geraten.

Eine Chance, ein Tor für Freiburg

Im Grunde hatte RB die Partie also im Griff, allerdings nur bis zur 34. Minute. Ecke Vincenzo Grifo, Nils Petersen lässt den Ball durch, Manuel Gulde kommt mit der Hacke noch ran - und plötzlich stand es 0:1. "Chapeau, Freiburg", konnte man da nur sagen. Denn die Streich-Elf nutzte ihre erste Gelegenheit und brachte in der Folge die Hausherren sichtlich ins Wanken.

Leipzig macht Druck

Ein Sinnbild dafür: Yussuf Poulsen. Der Däne, in dieser Saison selten gesetzt, ackerte und rackerte und mühte sich. Mal spielte er sich im Strafraum fest, mal verzog er den Schuss, mal kam der Pass zu spät. Poulsen haderte, schimpfte. Aber er machte weiter und wurde in der 77. Minute dann doch belohnt - 1:1. So ein Glück. Doch zu einem weiteren Tor und damit einem Dreier reichte es nicht mehr. Freiburg stand kompakt und hätte durch Robin Koch in der Nachspielzeit fast noch gewonnen. Doch sein Treffer nach einem Freistoß wurde nach Überprüfung durch den Videoassistenten wegen Abseits aberkannt.