Nach Schützenfesten an Weihnachten: Indians und Scorpions schon am Dienstag wieder auf dem Eis

Für beide Mannschaften geht es bereits am Dienstag weiter – jeweils um 20 Uhr mit Heimspielen und mit maximal 500 Zuschauern unter der 2G-Regel mit der Tragepflicht von FFP2-Masken, also weitere Parallelen. Die Scorpions empfangen die Black Dragons Erfurt, die Indians die Crocodiles Hamburg.

Die Mellendorfer gewannen am Freitag zunächst mit 7:3 in Hamm, ehe sie am zweiten Weihnachtstag den Tilburg Trappers mit 2:3 nach Verlängerung unterlagen. Bitter aus ihrer Sicht: Zwei von drei Toren, darunter der Treffer zum Endstand, fielen in Phasen, als die Scorpions wenige Sekunden zuvor eine Unterzahl überstanden hatten und wieder in numerischer Gleichheit agieren konnten. „Für die Oberliga war das ein Spiel auf sehr hohem Niveau“, sagte Scorpions-Trainer Tobias Stolikowski – und bezog dies auch zurecht auf sein Team. Er habe angesichts der Leistung keine Sorgen für die zweite Saisonhälfte der Vorrunde.