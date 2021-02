Vorschlag an die UEFA: Israel bietet Ausrichtung der EM und Europapokal-Wettbewerbe an

Israel bringt sich als möglicher Ausrichter von Spielen der Champions League und Europa League sowie der kompletten Europameisterschaft ins Gespräch. Das Land unterbreitete der UEFA bereits ein entsprechendes Angebot. "Oren Hasson (der Vorsitzende des Verbandes, Anm. d. Red.) hat UEFA-Präsident Ceferin angeboten, Spiele der drei Wettbewerbe in Israel auszurichten, falls die Ansteckungsrate im Mai und Juni Spiele mit Zuschauern in Europa nicht zulässt. Ceferin hat zugesichert, dass man das Angebot prüfen werde und dass es durchaus eine Option ist, Spiele in Israel stattfinden zu lassen", erklärt der israelische Verband in einer Mitteilung.

Die UEFA hatte erst vor wenigen Wochen betont, an ihren Plänen für die Fußball-EM in verschiedenen Ländern und Städten festhalten zu wollen. Zur Frage, ob Zuschauer in den Stadien zugelassen werden, habe man vereinbart, den Zeitpunkt für eine Entscheidung auf Anfang April zu verschieben, hieß es in der Mitteilung. Ursprünglich wollte die UEFA bereits am 5. März erste Antworten in der Fan-Frage geben. Nach aktueller Planung soll das Turnier am 11. Juni in Rom angepfiffen werden. In London sollen Halbfinals und Endspiel (11. Juli) ausgetragen werden.