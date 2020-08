Vorsfelde macht's deutlich: 9:1 im Test bei der SV Gifhorn

SSV-Coach Willi Feer freute sich über den Auftritt seines Teams, bremste aber zugleich: "Wir wollen diese Ergebnisse nicht überbewerten. Wichtig ist, wie das Team funktioniert und wie die Mannschaftsteile ineinander greifen." In Gifhorn griffen sie gut, ein Doppelschlag durch Jan Broistedt und Ronny Sarstedt sorgte für eine frühe 2:0-Führung, die Vorsfelde in der Folge kontinuierlich ausbauen konnte.

Feer gefiel, was sein Team anzubieten wusste: "Es haben sich alle super eingebracht - Kompliment an die Jungs! Ich will sie nicht zu sehr loben, aber es waren Feuer, Leidenschaft und Spielfreude zu sehen. Und es ist ein gutes Zeichen, dass sie sich noch ärgern, wenn wir in der 90. Minute das 1:9 kassieren." Das erzielte Nick Raupers für die SVG - und damit ein Spieler, den Feer einst in der Landesliga beim TSV Hillerse gecoacht hatte.