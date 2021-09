Vorsfelde verliert haarscharf in Hameln!  Protest wegen verweigertem Ausgleich

Erst sah es gar nicht gut aus, dann schnupperte der MTV Vorsfelde an einem Punkt beim Auftakt der Handball-Oberliga-Saison - und unterlag dann doch mit 29:30 (13:17) beim VfL Hameln. Am Ende wurde es unübersichtlich, Vorsfelde legte gegen den Spielausgang Protest ein. MTV-Coach Daniel Heimann: "Wir hatten drei Sekunden vor Schluss einen Neunmeter, haben ihn verwandelt. Doch es zählte nicht, angeblich war die Zeit schon um." Aber nicht auf der Hallenuhr, meinten die Gäste. Die Schiedsrichter werteten dennoch 30:29, der MTV will das nicht akzeptieren.

