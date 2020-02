Vorsfeldes Oberliga-Handballer siegen beim TSV Burgdorf III

Vorsfeldes Trainer Daniel Heimann versuchte sein Team in der Halbzeit auf die teilweise sehr spritzige Deckung der Hannoveraner einzustellen – nach kurzer Eingewöhnungsphase fruchteten seine Anpassungen. Vorsfelde nahm mit fortlaufender Spielzeit immer mehr die Zügel in die Hand und schraubte das Ergebnis bis zum Schlusspfiff souverän in die Höhe. „Wir haben das sehr clever gelöst und uns für viele gut ausgespielte Angriffe auch mit den richtigen Abschlüssen belohnt“, fasste Heimann zusammen. „Es ist schön zu sehen, wenn das intensive Training an bestimmten Stellen auch zu Belohnungen im Spiel führt. Die Jungs können stolz auf das sein, was sie in den letzten Wochen geleistet haben.“ Rechtsaußen John Michael saß wie zuletzt mit auf der Bank, kam aber weiter nicht zum Einsatz. Nach dessen langwierigen Schulterverletzung lässt der MTV Vorsicht walten. Heimann: „Natürlich brauchen wir ihn und das weiß Johnny auch. Aber wir werden nach so einer Verletzung nichts überstürzen. Am Sonntag (18 Uhr) ist der Fünfte beim Zweiten SF Söhre zu Gast.

MTV: Krüger, Wilken – Schwarz (3), Tangermann, J. Thiele, Herda (3), Hartfiel (9), Bock (7), Bangemann, Günther, M. Thiele, Schilling (2), Hoffmann (10), Michael.